У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

"Вето президента @NawrockiKn НЕ відключає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це підключення фінансуються відповідно до положень чинного законодавства, а законопроект, внесений до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Ця президентська ініціатива просто має бути ефективно розглянута у польському парламенті у вересні", - написав він в соцмережі Х, заперечивши інформацію міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink.

У Навроцького також спростували заяву Гавковського про начебто "кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці".

Очільник Канцелярії президента Польщі також звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації.

"Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями", - обурився Богуцький.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski) розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам, бо воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних у хмарі.