Інтерфакс-Україна
Телеком
08:52 26.08.2025

У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

1 хв читати
У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

"Вето президента @NawrockiKn НЕ відключає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це підключення фінансуються відповідно до положень чинного законодавства, а законопроект, внесений до Сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей статус-кво. Ця президентська ініціатива просто має бути ефективно розглянута у польському парламенті у вересні", - написав він в соцмережі Х, заперечивши інформацію міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink.

У Навроцького також спростували заяву Гавковського про начебто "кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці".

Очільник Канцелярії президента Польщі також звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації.

"Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями", - обурився Богуцький.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski) розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам, бо воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних у хмарі.

 

Теги: #польща #starlink

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 25.08.2025
Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

17:56 25.08.2025
Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

12:54 25.08.2025
Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

15:16 22.08.2025
НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

14:38 22.08.2025
Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

12:39 22.08.2025
Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

18:34 21.08.2025
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

12:14 21.08.2025
БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

11:37 21.08.2025
Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

06:26 21.08.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Мережа "Алло" відкрила перший монобрендовий магазин Roborock

Uklon за рік збільшив кількість користувачів на 40%

Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА