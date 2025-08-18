Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Впровадження "Дія.Офісу", "ЦНАП 2.0" та електронного суду – такі ключові завдання передбачені у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства цифрової трансформації, яка оприлюднена у понеділок.

"Оптимізуємо роботу уряду й держслужби – "Дія.Офіс". Впроваджуємо цифрові сервіси та контрольні процедури для бізнесу, включно з "е-Акцизом". Запускаємо "Мрію" – єдину платформу управління освітою (30-100% шкіл)", - перелічує Мінцифри поставлені цілі.

Зазначається, що міністерство обрало в якості пріоритетів також розширення цифрових послуг в сфері соцзахисту, медицини, податків та підтримки ветеранів і бізнесу.

Крім того, серед поставлених цілей – цифровізація для боротьби з корупцією, а саме впровадження "е-Нотаріату" та онлайн-моніторингу ліцензій грального бізнес.

У проєкті Програми Мінцифри також заявило про плани інтеграції в Single Digital Market: EUDI Wallet та українського КЕП в ЄС.

Окремо, Мінцифри зазначило пріоритети у розвитку зв’язку: 5G пілот, Direct to cell, єдина роумінгова зона з ЄС, інтернет на залізниці та стійкість інфраструктури.