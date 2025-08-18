Інтерфакс-Україна
Телеком
12:23 18.08.2025

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

1 хв читати
Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Впровадження "Дія.Офісу", "ЦНАП 2.0" та електронного суду – такі ключові завдання передбачені у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства цифрової трансформації, яка оприлюднена у понеділок.

"Оптимізуємо роботу уряду й держслужби – "Дія.Офіс". Впроваджуємо цифрові сервіси та контрольні процедури для бізнесу, включно з "е-Акцизом". Запускаємо "Мрію" – єдину платформу управління освітою (30-100% шкіл)", - перелічує Мінцифри поставлені цілі.

Зазначається, що міністерство обрало в якості пріоритетів також розширення цифрових послуг в сфері соцзахисту, медицини, податків та підтримки ветеранів і бізнесу.

Крім того, серед поставлених цілей – цифровізація для боротьби з корупцією, а саме впровадження "е-Нотаріату" та онлайн-моніторингу ліцензій грального бізнес.

У проєкті Програми Мінцифри також заявило про плани інтеграції в Single Digital Market: EUDI Wallet та українського КЕП в ЄС.

Окремо, Мінцифри зазначило пріоритети у розвитку зв’язку: 5G пілот, Direct to cell, єдина роумінгова зона з ЄС, інтернет на залізниці та стійкість інфраструктури.

Теги: #мінцифри #проєкт #уряд #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 18.08.2025
Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

11:55 18.08.2025
Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

14:31 17.08.2025
Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

12:57 14.08.2025
Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

20:39 12.08.2025
Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

17:06 12.08.2025
Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

18:26 11.08.2025
Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

15:43 11.08.2025
Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

10:26 07.08.2025
Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

04:43 07.08.2025
Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

Дія.Картка додала àбанк в перелік партнерів

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА