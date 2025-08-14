"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами трьох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму майже $7 млн, оголосив четвертий подібний тендер за ціною 85% від номіналу на загальну суму $3,945 млн.

Як зазначається у повідомленні на Ірландській фондовій біржі, перед цим, 1 серпня, компанія здійснила четвертий транш виплати дивідендів на суму 47,749 млн грн, що еквівалентно встановленій Нацбанком місячній стелі таких виплат у EUR1 млн.

Заявки на четвертий тендер з викупу облігацій приймаються до 28 серпня включно, а розрахунки плануються приблизно на 4 вересня.

Як повідомлялося, за результатами попереднього тендеру, де ціна викупу також становила 85% від номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримав заявок на $53,395 млн та задовільнив їх на суму $5,208 млн.

Після анулювання викуплених облігацій загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $292,532 млн.

Два перших рази "Vodafone Україна" викупав облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668, під час третього – 0,1315451889487317.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн.

Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

VFU раніше нагадав, що всього облігацій із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн, з них компанія зараз тримає облігації на $0,5 млн.

Як повідомлялося, VFU у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши чистий прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

У січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.