14:42 11.08.2025

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку
Державний Ощадбанк ( Київ) та приватний український А-Банк приєдналися до сервісу "е-Підприємець" на порталі "Дія", повідомляється у телеграм-каналі платформи в понеділок.

Зазначається, що досі через сервіс можна було отримати послуги п’яти банків - державних ПриватБанку, Укргазбанку та Сенс-Банку, українського приватного monobank та банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк.

Як нагадали в "Дії", для відкриття рахунок бізнесу потрібно увійти в кабінет у "Дії", перейти до послуги "е-Підприємець" та обрати банк зі списку доступних. Також реалізовано можливість реєстрації касового апарату, переходу на спрощене оподаткування, найму працівників.

Сервіс "е-Підприємець" розроблено в рамках проєкту EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни, тоді як "А-Банк" – 17-те (38,88 млрд грн).

За кількістю активних платіжних карток на 1 червня цього року Ощадбанк був третім на ринку із 7,92 млн, тоді як А-Банк – 5-м із 1,83 млн.

22:17 08.08.2025
"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

