Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

Фото: https://t.me/diia_gov/

Державний Ощадбанк ( Київ) та приватний український А-Банк приєдналися до сервісу "е-Підприємець" на порталі "Дія", повідомляється у телеграм-каналі платформи в понеділок.

Зазначається, що досі через сервіс можна було отримати послуги п’яти банків - державних ПриватБанку, Укргазбанку та Сенс-Банку, українського приватного monobank та банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк.

Як нагадали в "Дії", для відкриття рахунок бізнесу потрібно увійти в кабінет у "Дії", перейти до послуги "е-Підприємець" та обрати банк зі списку доступних. Також реалізовано можливість реєстрації касового апарату, переходу на спрощене оподаткування, найму працівників.

Сервіс "е-Підприємець" розроблено в рамках проєкту EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни, тоді як "А-Банк" – 17-те (38,88 млрд грн).

За кількістю активних платіжних карток на 1 червня цього року Ощадбанк був третім на ринку із 7,92 млн, тоді як А-Банк – 5-м із 1,83 млн.