Данія надає супутникові послуги для оборони України через Оборонне агентство ЄС – уряд

Данія зробила ще один крок на підтримку України, вперше передавши через Європейське оборонне агентство (EDA) супутникові послуги європейського виробництва для потреб української оборони, повідомляє пресслужба уряду Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія робить свій внесок у космічну оборону України. Космос - це сфера, яка дедалі більше потребує уваги з боку оборонної політики. У тісній співпраці з Оборонним агентством ЄС Данія зробила свій внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для захисту від Росії. Космічні рішення мають великий потенціал, який може сприяти обороні України, Данії і всієї Європи", - заявив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, коментуючи передачу.

Пожертва включає в себе рішення для розширення доступу України до безпечного та стабільного супутникового зв'язку.

"Супутники сьогодні відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Ця допомога надає Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона може використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку, що суттєво сприятиме продовженню боротьби України за свободу проти незаконного російського вторгнення. Термінали забезпечать надійний та безпечний зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що це рішення було запропоновано Україною.

EDA очікує, що інші країни ЄС наслідуватимуть її приклад і розглянуть можливість надання подібних пожертв.