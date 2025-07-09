В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про 2,7 тис. випускників, що вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine".

Згідно із повідомлення на сайті Мінцифри у середу, система обробила 13,5 тис. заявок від 2,7 тис. випускників автоматично скерувавши кожного до місця проходження інтернатури.

"За результатами розподілу 96,4% випускників, які подавали заявку в інтернатуру, отримали бажані місця на першому етапі. Інших система розподілила на другому етапі ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше подано заявок на навчання в Києві - 471 особа. У ЗВО Львівщини - 282 особи, Дніпропетровщини — 198, а Харківщини — 182 та 157 у Київській області.

У Мінцифрі наголошують, що сьогодні платформу вже використовують 23 державні органи. На її базі функціонує 50 реєстрів і цифрових систем.