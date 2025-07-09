Інтерфакс-Україна
Телеком
12:43 09.07.2025

В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

1 хв читати
В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про 2,7 тис. випускників, що вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine".

Згідно із повідомлення на сайті Мінцифри у середу, система обробила 13,5 тис. заявок від 2,7 тис. випускників автоматично скерувавши кожного до місця проходження інтернатури.

"За результатами розподілу 96,4% випускників, які подавали заявку в інтернатуру, отримали бажані місця на першому етапі. Інших система розподілила на другому етапі ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше подано заявок на навчання в Києві - 471 особа. У ЗВО Львівщини - 282 особи, Дніпропетровщини — 198, а Харківщини — 182 та 157 у Київській області.

У Мінцифрі наголошують, що сьогодні платформу вже використовують 23 державні органи. На її базі функціонує 50 реєстрів і цифрових систем.

Теги: #мінцифри #вступ #діяengine #інтерни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 04.07.2025
На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

16:42 02.07.2025
Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

16:38 01.07.2025
В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

11:43 01.07.2025
Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

12:59 27.06.2025
Уряд запровадив інструменти боротьби зі спам-викликами і навʼязливою рекламою

Уряд запровадив інструменти боротьби зі спам-викликами і навʼязливою рекламою

17:15 17.06.2025
"Київстар" та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю для створення LLM

"Київстар" та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю для створення LLM

11:31 12.06.2025
Понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури

Понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури

17:57 02.06.2025
"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

16:17 21.05.2025
Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

19:33 08.05.2025
Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

Meta найняла одного з ключових ШІ-фахівців Apple

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Голова "Укрпошти" назвав 10 стратегічних цілей на 10-й рік керування компанією

Фільм "F1" з Бредом Піттом показав найкращий дебют у прокаті в історії Apple

Xiaomi відкрила попереднє замовлення на нові електропозашляховики, представила перші ШІ-окуляри

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

Meta переманила трьох фахівців з OpenAI у проєкт зі створення "надінтелекту"

Українські і європейські мобільні оператори досягли попередньої згоди щодо недопущення різкого здорожчання послуг в роумінгу до кінця року - НКЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА