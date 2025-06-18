Інтерфакс-Україна
Телеком
20:32 18.06.2025

"Київстар" отримав дозвіл на тестування супутникової технології Direct to Сell

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"Київстар" отримав дозвіл на тестування супутникової технології Direct to Сell

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" отримав дозвіл від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), на проведення тестових випробувань супутникової технології Direct to Cell (D2C).

"Під час тестування будуть проведені перші дослідження роботи технології SpaceX Direct to Cell, зокрема можливість отримання текстових повідомлень на 4G-смартфони в Україні", – йдеться у пресрелізі компанії у середу.

"Київстар" зазначає, що є першим у Європі оператором електронних комунікацій, хто розпочинає впровадження нового формату прямого супутникового зв’язку зі смартфоном, поряд із США, Австралією, Японією та Новою Зеландією.

Компанія нагадує, що завдяки Direct to Cell планує забезпечити зв’язок у так званих "білих плямах", тобто регіонах без традиційного наземного мобільного покриття, зокрема у важкодоступних гірських та сільських районах. Це має особливу вагу в умовах війни, коли інфраструктура може бути пошкоджена або відсутнє електроживлення.

Зазначається, що на початковому етапі впровадження технологія дозволить абонентам надсилати текстові повідомлення.: 4G/LTE телефон користувачів буде напряму з'єднуватися із супутником на орбіті без потреби у додатковому обладнанні або програмному забезпеченні. Технологія працюватиме на відкритій місцевості — з прямою видимістю неба.

"Цим кроком ми підтверджуємо своє технологічне лідерство і пишаємося бути серед перших у світі, хто запускає таку інновацію… Наше завдання на етапі тестування — врахувати всі технічні аспекти і зробити сервіс максимально зручним та доступним для абонентів", — наводяться в релізі слова СЕО "Київстару" Олександра Комарова.

Наголошується, що фахівці компанії розпочнуть перші бета-тестування послуги вже влітку 2025 року в окремих регіонах України, а ширший доступ у тестовому режимі для абонентів очікується в четвертому кварталі 2025 року.

"Київстар" нагадав, що перша реєстрація SIM-картки "Київстар" в супутниковій мережі відбулась успішно в США, в лабораторії Starlink. Це дозволило перевірити сумісність мереж і підтвердити технічну готовність до пілотних випробувань в Україні.

Наприкінці 2024 року "Київстар" першим в Європі підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції в нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

Теги: #київстар #дозвіл #супутник

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