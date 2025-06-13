DeepL з ШІ-системою Nvidia обіцяє перекласти весь інтернет за 18 днів

Німецький стартап DeepL, який володіє популярним сервісом для перекладу, впроваджує одну з новітніх ШІ-систем американської Nvidia Corp., яка дозволить йому перекласти весь інтернет всього за 18 днів, заявив глава напрямку досліджень і розробок компанії Стефан Мескен.

Раніше це зайняло б 194 дні, зазначає CNBC.

DeepL впроваджує систему DGX SuperPOD від Nvidia, яка використовує новітні чіпи Blackwell. Стартап, що використовує власні AI-моделі, є конкурентом сервісу Google Translate.

"Ми хочемо дати нашим дослідникам набагато більше обчислювальних потужностей для створення ще більш просунутих моделей", - сказав Мескен CNBC.

Модернізація інфраструктури допоможе DeepL розвивати його нові продукти, такі як представлені‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍ ‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ний минулого року Clarify - інструмент, що дозволяє сервісу взаємодіяти з користувачами, задаючи їм питання для уточнення контексту, зазначив Мескен.

Nvidia 11 червня анонсувала ряд партнерств з європейськими компаніями на конференції GTC в Парижі. Глава компанії Дженсен Хуан дав зрозуміти, що бачить істотний потенціал для Nvidia в регіоні, він очікує, що обчислювальні потужності для ШІ-рішень в Європі зростуть в 10 разів в наступні два роки.

Серед анонсованих у середу проектів - партнерство Nvidia з французьким стартапом Mistral, який планує створити "ШІ-хмару" з використанням 18 тисяч новітніх чіпів Nvidia.

Крім того, американська компанія запустить проекти в сфері ШІ-інфраструктури в Німеччині, Італії та Вірменії.