Наглядову раду "Укрпошти" залишив голова КМВА Тимур Ткаченко

АТ "Укрпошта" повідомила про припинення з 29 травня повноважень члена наглядової ради – представника держави Тимура Фіруддіновича Ткаченка.

"На підставі заяви від 15 травня 2025 року про припинення повноважень, з 29 травня 2025 року припинено повноваження Ткаченка Тимура Фіруддіновича на посаді члена наглядової ради - представника держави АТ "Укрпошта", - ідеться в системі розкриття інформації SMIDA.

Вказується, що строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становив 6 місяців та 7 днів.

Про призначення іншого члена у наглядову раду "Укрпошти" від держави не повідомляється.

Ткаченко був призначений головою Київської міської військової адміністрації (КМВА) 31 грудня 2024 року.