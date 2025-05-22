Інтерфакс-Україна
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17:46 22.05.2025

НКЕК очолила Лілія Мальон

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НКЕК очолила Лілія Мальон

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), стала Лілія Мальон.

"22 травня відповідно до закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" за результатами таємного голосування членів комісії, головою НКЕК обрано Лілію Володимирівну Мальон", - йдеться у повідомленні НКЕК у Facebook у четвер.

"Разом з членами та командою НКЕК продовжуємо працювати, щоб послуги зв'язку були доступними та якісними для споживачів, галузь розвивалася і була стійкою, а ринки України у цих сферах успішно інтегрувалися до ринків ЄС", - цитує НКЕК Мальон з нагоди обрання на посаду.

Як відомо, Олександр Животовський, який перебував на посаді голови НКЕК з липня 2014 року 21 травня завершив роботу у зв'язку з припиненням повноважень.

Мальон стала членкинею НКЕК у 2021 році. До того з 20212 року вона працювала в національному регуляторному органі, обіймаючи посаду начальника відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції.

Мальон є членкинею регулюючого агентства ринку телекомунікацій Європейського Союзу (ЄС) – BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications - допомагає телеком-регуляторам країн ЄС приводити в дію акти права ЄС на національному рівні). У жовтні 2024 року її було обрано до міні-ради органу європейських регуляторів електронних комунікацій - BEREC Mini-Board 2025.

Мальон активно займається питаннями інтеграції України до європейського роумінгового простору Roam Like at Home (RLAH). У грудні 2024 року в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Мальон повідомила, що Україна робить все можливе, щоб приєднатись до RLAH не пізніше 2025 року.

Раніше також повідомлялось про закінчення 22 травня строку повноважень члена НКЕК Олександра Бісюка, який обіймав посаду з 2015 року. У команді регулятора Бісюк координував напрямок державного регулювання та нагляду (контролю) у сфері радіочастотного спектра. Під його керівництвом було реалізовано знакові проєкти, відчутні для ринку, споживачів послуг та держави в цілому, зазначається в дописі.

Теги: #мальон_лілія #нкек

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