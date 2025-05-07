Інтерфакс-Україна
Телеком
18:54 07.05.2025

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передала останні радіочастоти (РЧР), які використовувала дочірня компанія "Укртелеком" – мобільний оператор "ТриМоб" у Києві другому за величиною мобільному оператору країни ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone-Україна").

"НКЕК погодила передачу індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром 1940,0...1945,0/2130,0...2135,0 з шириною смуги 10 МГц у Києві від ТОВ "ТриМоб" до ПрАТ "ВФ Україна", - йдеться на сайті НКЕК за підсумками засідання в середу.

"Відповідно до прийнятого рішення, дію ліцензії ТОВ "ТриМоб" на користування радіочастотним спектром для стільникового радіозв’язку припинено, а ПрАТ "ВФ Україна" буде видано нову ліцензію на користування відповідним частотним ресурсом, що сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом і подальшому розвитку мобільного зв’язку в Україні", - повідомили у НКЕК.

"Vodafone-Україна" буде використовувати радіочастотний спектр, що належав "ТриМоб" для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строки освоєння спектру компанією – жовтень-грудень 2025 року, витікає з тексту документу на сайті НКЕК.

Ліцензія діятиме до 13 грудня 2025 року.

Оператор TriMob (раніше відомий як Utel), дочірня компанія "Укртелекому", отримав першу ліцензію на 3G-зв’язок в Україні ще у 2005 році. Його мережа базувалася на технології UMTS/HSDPA у діапазоні 2100 МГц. У 2019 році компанія повернула майже всі свої національні 3G-частоти регулятору та зосередилася на наданні послуг лише в Києві. З 2020 року TriMob мала ліцензію на такі смуги: 1940-1945 – 2130-2135 МГц. Частоти використовувались для надання послуг 3G зв’язку в межах Києва.

Теги: #vodafone_україна #нкек

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