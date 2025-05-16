OpenAI випустила ШІ-інструмент для розробки програмного забезпечення

Американська АІ-компанія OpenAI, розробник чатбота ChatGPT, випустила прев'ю-версію інструменту Codex, призначеного для виконання завдань у сфері програмування з використанням штучного інтелекту.

Codex зможе виконувати кілька завдань одночасно, включно з написанням програмного коду, виправленням помилок у ньому, тестуванням і відповідями на запитання, йдеться в повідомленні компанії.

Нове рішення ґрунтується на моделі codex-1 - версії моделі o3, оптимізованої для розробки програмного забезпечення, і буде доступне користувачам ChatGPT у межах тарифних планів Pro, Team і Enterprise.

Codex допоможе розробникам делегувати більше завдань, зазначає OpenAI. Програма працює в "хмарі" і може видати готовий результат за 1-30 хвилин.

OpenAI також стверджує, що новий інструмент кращий за аналоги в адаптації до клієнтського стилю програмування і сприянні в перевірці коду.

Прев'ю-версія Codex випущена в дослідницьких цілях, і компанія збиратиме зворотний зв'язок від користувачів. "Ми ще на ранньому етапі, і нам належить багато дізнатися", - наводить The Wall Street Journal слова віцепрезидента OpenAI з питань розробки Шрініваса Нараянана.

Минулого тижня Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що OpenAI домовилася про купівлю приблизно за $3 млрд компанії Exafunction, яка розробила аналогічний Codex інструмент Windsurf.

WSJ називає рішення для розробки ПЗ одними з найбільш затребуваних у сфері штучного інтелекту.