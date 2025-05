Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у вівторок за київським часом успішно вивела на орбіту партію з 26 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 26 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск ракети було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в понеділок о 18:15 за Тихоокеанським часом США (у вівторок о 04:15 за Києвом). Приблизно через годину супутники, відокремившись від другого ступеня носія, вийшли на орбіту.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували вшосте, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихому океані.

З травня 2019 року в рамках проєкту Starlink компанія SpaceX запустила понад 8,5 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 7,3 тис. апаратів перебувають на орбіті в робочому стані.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а надалі - з 34 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється в $10 млрд.