Інтерфакс-Україна
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10:04 12.05.2025

"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

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"Vodafone Україна" інвестував в енергостійкість мережі 754 млн грн у 2024 р.

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у 2024 році інвестував у зміцнення енергостійкості мережі 754 млн грн, обладнавши 65% базових станцій (БС) системами резервного живлення, шо здатні забезпечити автономну роботу від 4 до 72 годин.

"Станом на кінець 2024 року усі базові станції компанії обладнані системами резервного живлення, 65% з них здатні забезпечити резервування від 4 до 72 годин на випадок планового або аварійного відключення електропостачання", - повідомила компанія у звіті про управління на офіційному сайті.

Протягом останніх двох років компанія інвестує у забезпечення об'єктів зв'язку батареями нового типу – на БС встановлюються батареї літій-ферумного типу (LiFeРO4). Вони набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації при частих та тривалих відключеннях електропостачання, та здатні забезпечувати в 13 разів більше циклів зарядки, йдеться в тексті повідомлення.

У 2024 році "Vodafone Україна" встановило та запланувало до монтажу 83,4 тис. одиниць (= 20850 48V по 100 А*год) батарей літій-ферумного типу, що в 1,5 рази більше ємності, ніж було на мережі на початок року 2024 року. Обладнання може працювати в автономному режимі від 4 до 20 годин.

Роботу мобільної мережі також забезпечено за допомогою 1932 генераторних установок, включаючи власні стаціонарні та мобільні генератори, а також генераторні установки партнерів та клієнтів.

Тільки за час повномасштабної війни "Vodafone Україна" придбало близько 500 мобільних генераторів та необхідне для їх експлуатації допоміжне обладнання. У 2024-2025 році компанія планує подальше збільшення їх кількості для виконання відповідних розпоряджень Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Планує закупити 250 генераторів стаціонарних ДГУ (дизельні генераторні установки) та 250 генераторів мобільного типу, сказано в повідомленні компанії.

У повідомленні також, сказано, що в 2024 році "Vodafone Україна" побудував три сонячні електростанції в Полтавській та Дніпропетровській областях.

Раніше CEO компанії Ольга Устинова повідомила, що "Vodafone Україна" протягом останніх двох років інвестував 2 млрд грн в акумуляторні батареї, що забезпечують живлення базових станцій під час відключень електроенергії.

Теги: #vodafone_україна #енергостійкість #інвестиції

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