"Vodafone Україна" розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень іншим компаніям

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) розробляє чат-ботів на основі ШІ для автоматизації комунікації з абонентами, а у майбутньому розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень для потреб інших компаній.

"Товариство планує створити чат-ботів на основі ШІ, щоб автоматизувати комунікацію з абонентами у різних каналах зв'язку. При цьому, кожен ШІ продукт розробляється з дотриманням найвищих вимог для забезпечення безпеки даних… У майбутньому ПрАТ "ВФ Україна" розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень для потреб інших компаній", - сказано в звіті про управління на офіційному сайті "Vodafone Україна".

Згідно повідомленню, оператори, які використовують платформу із ШІ у середньому працюють на 7% успішніше (у піках – до 15%), а середній дохід, що приносить один оператор зі штучним інтелектом, на 12% вищий за стандартний.

Ші-інстурмент підтвердив ефективність і готовий до масштабування. У 2025 році заплановано розширення використання інструменту на підрозділи, що опрацьовують вхідні дзвінки. Додатково проводиться робота над впровадженням чату на базі штучного інтелекту, який дозволить автоматично опрацьовувати звернення абонентів у текстових каналах, сказано в повідомленні компанії.

У "Vodafone Україна" нагадали, що в червні 2024 року запустили ШІ-цифрового асистента, який створений з метою збільшення ефективності роботи співробітників та доходів. ШІ-модель цифрового асистента допомагає прискорювати та покращувати робочі процеси, надає рекомендації операторам контакт-центру та контролює їх виконання. У розробці застосовані одразу декілька технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань. Серед апробованих технологій – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування, сказано в повідомленні.

Раніше CEO "Vodafone Україна" Ольга Устинова повідомила, що "Vodafone Україна" запровадив "штучний інтелект" в call-центрі та в управлінні базовими станціями, що дало можливість збільшити ефективність.