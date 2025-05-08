"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" відповідно до глобальної стратегії розбудови операційної моделі цифрового оператора підписав угоду щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi, найбільшої в країні платформи цифрової медицини, з 69,99% до 97,99%.

"Підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича і у повному складі продовжить працювати над розвитком електронної медицини України", – зазначається у пресрелізі "Київстару" в четвер.

Згідно з ним, з моменту першого підписання угоди між Helsi та "Київстаром" у серпні 2022 року станом на кінець березня 2025 року акціонери інвестували у розвиток Helsi близько 240 млн грн. У 2023-2024 роках річний дохід компанії збільшився приблизно на 40% порівняно з попереднім роком, а штат співробітників з грудня 2022 року по грудень 2024 року зріс зі 160 до майже 240 осіб.

"Новий етап партнерства та збільшення інвестицій у Helsi дозволить нам прискорити розвиток нових напрямків бізнесу у сфері eHealth та посилити можливості для реалізації синергій", — наводяться в релізі слова CEO "Київстару" Олександра Комарова.

Зазначається, що станом на початок 2025 року в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. За період з грудня 2022 року по грудень 2024 року кількість користувачів застосунку зросла в 2,5 раза. У березні 2025 року щоденно через сервіс створювалось близько 229 тис. записів до лікарів, а кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн. Загальна кількість записів на прийом за 2024 рік перевищила 9 мільйонів. Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1 600 державних і приватних клінік. Кількість медичного персоналу, що використовував систему у 2024 році, становила понад 60 тис. працівників по всій Україні, що на 26% більше порівняно з 2022 роком.