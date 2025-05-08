Інтерфакс-Україна
Телеком
10:58 08.05.2025

"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

2 хв читати
"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" відповідно до глобальної стратегії розбудови операційної моделі цифрового оператора підписав угоду щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi, найбільшої в країні платформи цифрової медицини, з 69,99% до 97,99%.

"Підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича і у повному складі продовжить працювати над розвитком електронної медицини України", – зазначається у пресрелізі "Київстару" в четвер.

Згідно з ним, з моменту першого підписання угоди між Helsi та "Київстаром" у серпні 2022 року станом на кінець березня 2025 року акціонери інвестували у розвиток Helsi близько 240 млн грн. У 2023-2024 роках річний дохід компанії збільшився приблизно на 40% порівняно з попереднім роком, а штат співробітників з грудня 2022 року по грудень 2024 року зріс зі 160 до майже 240 осіб.

"Новий етап партнерства та збільшення інвестицій у Helsi дозволить нам прискорити розвиток нових напрямків бізнесу у сфері eHealth та посилити можливості для реалізації синергій", — наводяться в релізі слова CEO "Київстару" Олександра Комарова.

Зазначається, що станом на початок 2025 року в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. За період з грудня 2022 року по грудень 2024 року кількість користувачів застосунку зросла в 2,5 раза. У березні 2025 року щоденно через сервіс створювалось близько 229 тис. записів до лікарів, а кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн. Загальна кількість записів на прийом за 2024 рік перевищила 9 мільйонів. Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1 600 державних і приватних клінік. Кількість медичного персоналу, що використовував систему у 2024 році, становила понад 60 тис. працівників по всій Україні, що на 26% більше порівняно з 2022 роком.

Теги: #київстар #helsi

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 06.05.2025
Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

12:22 06.05.2025
Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

16:58 26.04.2025
"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

11:57 22.04.2025
Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

10:07 21.04.2025
"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

15:49 17.04.2025
«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

11:45 14.04.2025
Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

17:24 10.04.2025
"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

12:25 09.04.2025
Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

12:27 31.03.2025
У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

OpenAI купує АІ-стартап Exafunction за $3 млрд - ЗМІ

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

OpenAI відмовилася від перетворення на комерційну структуру

Очільник "Укрпошти" розкрив свою зарплату за 2024 рік

TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА