OpenAI купує АІ-стартап Exafunction за $3 млрд - ЗМІ

Американська АІ-компанія OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, домовилася про купівлю компанії Exafunction Inc. приблизно за $3 млрд, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Exafunction - розробник інструменту Windsurf (раніше - Codeium), призначеного для програмування за допомогою штучного інтелекту.

За словами джерел, угоду ще не закрито.

Exafunction нещодавно проводила переговори про залучення капіталу з оцінкою на рівні $3 млрд від інвесторів, включно з венчурними фондами Kleiner Perkins і General Catalyst. У рамках торішнього інвестраунду на чолі з General Catalyst її оцінили в $1,25 млрд.

Крім того, OpenAI повідомила про плани інвестувати у формування АІ-інфраструктури за межами США.

У середу компанія запустила програму OpenAI for Countries ("OpenAI для країн"), у рамках якої співпрацюватиме з державами в таких сферах, як будівництво дата-центрів. Вона також допомагатиме їм кастомізувати продукти OpenAI під певні мови і локальні потреби - глава компанії Сем Альтман називає такий підхід комерційною дипломатією.

Фінансувати співпрацю будуть самі партнери. Спочатку OpenAI планує реалізовувати десять міжнародних проєктів, проте їхню географію не розкриває. Компанія заявила, що хоче працювати з країнами, де застосовують її технології дружніми до демократії способами, зазначає Bloomberg.

OpenAI for Countries буде реалізовуватися окремо від анонсованого в січні проєкту Stargate - спільного підприємства OpenAI, Oracle, SoftBank і держінвесткомпанії ОАЕ MGX з будівництва дата-центрів у США для розробника ChatGPT. Повідомлялося, що партнери вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки.

"Багато країн просять нас допомогти у формуванні схожої ШІ-інфраструктури - вони хочуть свої Stargate і аналогічні проєкти, - йдеться в опублікованому в середу повідомленні OpenAI. - Усім уже зрозуміло, що такого роду інфраструктура стане основою економічного зростання і національного розвитку".