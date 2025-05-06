OpenAI відмовилася від перетворення на комерційну структуру

Американська ШІ-компанія OpenAI, розробник чатбота ChatGPT, відмовилася від намірів перетворення на комерційну структуру, йдеться в повідомленні компанії.

Контролювальна структура OpenAI залишиться некомерційною, а її комерційний підрозділ буде перетворено на суспільно корисну корпорацію (public benefit corporation, PBC), якій "доведеться враховувати як інтереси акціонерів, так і місію". PBC також буде під контролем цієї некомерційної організації.

Місія OpenAI не зміниться.

"OpenAI не є і ніколи не буде нормальною компанією, - заявив глава компанії Сем Альтман. - Наша місія - забезпечити переваги універсального штучного інтелекту (УШІ) для всього людства". УШІ - комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського.

"Ми прагнемо, щоб у нас була можливість працювати й отримувати ресурси таким чином, щоб ми могли надавати широкий доступ до наших послуг усьому людству, що наразі потребує сотень мільярдів доларів, а згодом може зажадати трильйони доларів, - ідеться у відкритому листі Альтмана до співробітників. - Ми віримо, що це (реорганізація - ІФ-У) найкращий спосіб виконати нашу місію і зробити так, щоб люди створювали масштабні вигоди один для одного за допомогою цих нових інструментів".

Глава OpenAI також зазначив, що компанія поки що "не може поставити стільки ШІ, скільки потрібно світу", змушена обмежити використання своїх систем і "експлуатувати їх повільно".

Форма PBC популярна серед ШІ-компаній. Зокрема, як PBC зареєстровані xAI Ілона Маска та основний конкурент OpenAI - Anthropic, створена вихідцями з неї, яка залучила суттєві інвестиції від Amazon. Близьке до xAI джерело Financial Times говорило, що це знижує ймовірність подання позовів проти компанії в разі недотримання інтересів акціонерів. Джерела FT також називали однією з головних переваг PBC можливість захисту від ворожих поглинань.

У лютому стало відомо, що Маск і група інших інвесторів подали заявку на купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI, за $97,4 млрд. Альтман виступив проти цієї пропозиції.

Пізніше юристи Маска заявили, що він відкличе заявку, якщо рада директорів OpenAI відмовиться від її перетворення на комерційну структуру, писала The Wall Street Journal.

OpenAI з'явилася 2015 року як некомерційна дослідницька лабораторія і 2020 року відкрила бізнес-підрозділ.