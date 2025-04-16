Електрокабель між Естонією та Фінляндією EstLink 2 планують відновити до 15 липня

Ремонт електрокабелю EstLink 2 між Естонією і Фінляндією у Фінській затоці розпочнеться в травні і обійдеться в 50-60 млн євро, з'єднання буде відновлено 15 липня, повідомляє естонський оператор системи передачі електроенергії Elering.

Згідно з поточним планом, під час ремонту пошкоджену ділянку буде замінено новим кабелем, який буде прокладено морським дном протягом майже кілометра.

Масштабна робота вимагає ретельного планування і спеціально обладнаного ремонтного судна. Відновлення лінії готувалося протягом усієї зими спільно із виробником кабелю Nexans.

Очікується, що 50-60 млн євро будуть покриті в рівних частках операторами двох країн - Elering і Fingrid.

Elering зазначає, що на вартість впливає той факт, що для прискорення роботи буде використовуватися не спеціальне судно-кабелеукладач, а загальнобудівельне судно третьої сторони, яке має бути спеціально підготовлене для ремонту EstLink 2 з урахуванням специфіки кабелю. Якби використовувалося спеціальне судно, то ремонт був би відкладений до кінця поточного року.

З лютого по квітень тривала підготовка до ремонту пошкодженої ділянки підводного кабелю. За цей час пошкоджену ділянку кабелю було піднято з моря і вирізано. Решту кабелю було повторно перевірено, фахівці переконалися в його хорошому стані. Метою підготовки було мінімізувати ризики й уточнити деталі ремонту.

Роботу EstLink 2 було перервано 25 грудня минулого року, коли його пошкодив якір судна.

Фінляндію та Естонію з'єднують два підводних електрокабелі: Estlink 2 потужністю 658 МВт і EstLink 1, потужність якого майже вдвічі менша. По Estlink 2 переважно надходила експортна електроенергія в Естонію.