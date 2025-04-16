Відтепер в Gemini можна створювати відео за допомогою Veo 2

Користувачі Gemini Advanced можуть генерувати та ділитися відео за допомогою найсучаснішої відеомоделі Veo 2, повідомляється на сайті Офіційного блога - Google Україна в середу.

"Щоб згенерувати відео, виберіть Veo 2 у випадаючому списку моделей в Gemini. Ця функція створює восьмисекундний відеокліп з роздільною здатністю 720p, який надається як MP4-файл у форматі 16:9 ландшафтної орієнтації", - йдеться в повідомленні.

Встановлено також місячний ліміт на кількість відео, які користувач може створити. В період закінчення ліміту користувач буде проінформований щодо подальшої можливості користуватись цією функцією.

Зазначається, що функція генерації відео стає доступною для передплатників Gemini Advanced по всьому світу як на веб-версії, так і на мобільних пристроях, починаючи із сьогоднішнього дня і протягом наступних кількох тижнів.