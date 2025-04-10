Інтерфакс-Україна

Телеком

17:24 10.04.2025

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

2 хв читати
"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

Найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар", розбудовуючи інтегровану цифрову екосистему, може придбати активи e-commerce або classifieds (дошка оголошень), цікавиться Fintech, розповів СЕО "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю Forbes.

"У нас є стратегія. Ми її задекларували. Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема, e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль – велика освітня платформа… Нам також цікавий Fintech", - сказав Комаров.

Він зауважив, що компанія може почати розвивати напрямок Fintech органічно.

"У нас є деякі обмеження, але якщо ми будуємо план екосистеми, то Fintech може народитися органічно. Не потрібно це сприймати як купівлю банку", - сказав CEO "Київстару".

За його словами, потреба у розвитку Fintech-напрямку існує, зважаючи на обсяг платежів від кінцевих клієнтів, який проходить через "Київстар" та сервіс райдхейлінгу Uklon.

"Виникає спокуса зменшити транзакційні витрати й зробити це максимально комфортним для клієнтів", - зазначив Комаров.

Як повідомлялось, "Київстар" 2 квітня закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн.

У лютому "Київстар" звернувся до Антимонопольного комітету України з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК", якому належить сервіс Tabletki.ua - сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати. Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, натомість 29 листопада комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Теги: #київстар #e_commerce #fintech

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 09.04.2025
Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

12:27 31.03.2025
У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

19:45 27.03.2025
"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

10:20 27.03.2025
Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

Київстар і Театр Франка оголосили про партнерство

16:29 26.03.2025
Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

18:34 20.03.2025
Наглядова рада "Київстару" схвалила угоду з придбання Uklon за 7,25 млрд грн

Наглядова рада "Київстару" схвалила угоду з придбання Uklon за 7,25 млрд грн

10:09 20.03.2025
"Київстар" у 2024 р. збільшив виручку на 11%, наростивши капітальні інвестиції на 60,7%

"Київстар" у 2024 р. збільшив виручку на 11%, наростивши капітальні інвестиції на 60,7%

00:05 20.03.2025
"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

17:14 19.03.2025
"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

17:06 19.03.2025
Київстар купує один із найбільших в Україні сервісів замовлення авто онлайн Uklon

Київстар купує один із найбільших в Україні сервісів замовлення авто онлайн Uklon

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

ОСТАННЄ

Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

Прогноз продажу консолей Switch 2 погіршено через мита

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Мілані

Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

"Vodafone Україна" не платила дивіденди акціонерам в 2024 році

Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink

"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА