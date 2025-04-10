"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

Найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар", розбудовуючи інтегровану цифрову екосистему, може придбати активи e-commerce або classifieds (дошка оголошень), цікавиться Fintech, розповів СЕО "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю Forbes.

"У нас є стратегія. Ми її задекларували. Нам цікаві деякі вертикалі, зокрема, e-commerce або classifieds у різних індустріях. Ще одна вертикаль – велика освітня платформа… Нам також цікавий Fintech", - сказав Комаров.

Він зауважив, що компанія може почати розвивати напрямок Fintech органічно.

"У нас є деякі обмеження, але якщо ми будуємо план екосистеми, то Fintech може народитися органічно. Не потрібно це сприймати як купівлю банку", - сказав CEO "Київстару".

За його словами, потреба у розвитку Fintech-напрямку існує, зважаючи на обсяг платежів від кінцевих клієнтів, який проходить через "Київстар" та сервіс райдхейлінгу Uklon.

"Виникає спокуса зменшити транзакційні витрати й зробити це максимально комфортним для клієнтів", - зазначив Комаров.

Як повідомлялось, "Київстар" 2 квітня закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн.

У лютому "Київстар" звернувся до Антимонопольного комітету України з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК", якому належить сервіс Tabletki.ua - сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати. Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, натомість 29 листопада комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.