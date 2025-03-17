Частку мережі OneWeb, яку можна було б використовувати в Україні, продано - CEO "Київстару"

Значну частину мережі OneWeb, яку можнра було в використовувати в Україні, вже продано, проте ім'я її власника не розголошується, повідомив CEO "Київстару" Олександр Комаров.

"Ми підписали з OneWeb меморандум про взаєморозуміння, що означало готовність до співпраці. Проте він так і не перетворився на комерційну угоду. Поки що ми не зачиняємо ці двері, але є ключові фактори, які вплинули на ситуацію. Перш за все це доступна ємність мережі OneWeb для України. Виявилося, що значну її частку вже продано", - сказав Комаров в інтерв'ю "Економічній правді" в понеділок.

Він ствердно відповів на запитання, чи продано цю частку "комусь в Україні", проте не назвав покупця. "У мене є лише припущення, але я не хотів би їх коментувати", - сказав Комаров.

Він також уточнив, що мережу OneWeb в Україні повністю не розгорнуто.

"Так, повністю вона точно не реалізована. Можливо, частково, оскільки термінали є, ми їх завозили. Але масового розгортання поки що немає", - сказав CEO "Київстару".

У березні 2024 року агентство Reuters повідомило, що материнська компанія "Київстару" - телекомунікаційний холдинг Veon - уклала угоду з британською компанією OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг компанії з її наземною мережею.

У квітнітого ж року B2B-директор "Київстару" Костянтин Вечір розповів, що оператор буде офіційним представником британської OneWeb в Україні, завдяки чому зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету - альтернативу Starlink.

У травні-2024 Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про початок тестування потенційними замовниками технології OneWeb в Україні. За його словами, "Київстар" забезпечив термінали, технічні й комерційні умови для пілоту.

Він казав, що не розраховує на масовий попит на технологію в умовах, коли 95% населення мають доступ до мобільного інтернету завдяки LTE, який коштує 150 грн на місяць. Водночас CEO "Київстару" підкреслював, що в умовах війни в Україні існує необхідність резервування, причому навіть не двократного, а чотирикратного. Окремі кейси потребують розгортання мережі в найкоротший термін і там, де немає інфраструктури.

Як повідомлялося, "Київстар" 30 грудня 2024 року підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct to Cell. Очікувалося, що за її допомогою компанія запустить функцію обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане впровадження голосового зв’язку та передачі даних. Технологія Direct to Cell забезпечить мобільний зв’язок на будь-якому 4G-смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів або якщо наземна мережа не працює через воєнні чи техногенні чинники.

У березні 2025 року французька Eutelsat Communications SA (з вересня 2023 року об'єднана з британським оператором низькоорбітальних супутників OneWeb) на тлі інформації про можливе припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink повідомила про готовність надати країні альтернативу шляхом розміщення аналогів Starlink.

Наразі заснована у 1977 році Eutelsat Communications SA управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після Starlink. Компанія спеціалізується на супутникових телекомунікаціях. Надає послуги супутникового зв'язку включно з телевізійним мовленням, широкосмуговим інтернетом та іншими телекомунікаційними рішеннями для різних регіонів світу, зокрема для Європи, Близького Сходу, Африки та Азії.