Інтерфакс-Україна

Телеком

12:26 17.03.2025

"Київстар" запровадив доставку SIM-картки для абонентів, які хочуть скористатися послугою MNP

2 хв читати
"Київстар" запровадив доставку SIM-картки для абонентів, які хочуть скористатися послугою MNP

Найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" запровадив сервіс доставки SIM-картки додому або у відділення "Нової пошти" для абонентів, які хочуть перейти до мережі оператора зі збереженням номеру (MNP).

"Київстар" запровадив зручну послугу. Відтепер клієнти можуть замовити SIM-картку з доставкою додому або у відділення "Нової пошти", що дає змогу уникнути відвідування магазинів і значно спрощує процес переходу (до мережі оператора зі збереженням номеру, - MNP - ІФ-У)", - йдеться у повідомленні "Київстар". 

Зазначається, що послуга є унікальною серед мобільних операторів країни. Вона орієнтована на зручність користувачів, які прагнуть отримати якісний мобільний зв’язок без зайвих візитів до точки продажів "Київстару".

Подати заявку на перехід до мережі з доставкою SIM-картки можна на сайті https://mnp.kyivstar.ua/. Для цього треба пройти ідентифікацію за допомогою "Дії" або BankID НБУ, вибрати тариф та вказати адресу доставки.

У січні 2025 року кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Згідно з її даними, у лютому цей показник скоротився майже вдвічі - до 68,54 тис.

Раніше НКЕК повідомляла, що в 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.

Теги: #сім_карта #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 17.03.2025
Розмінування стане безпечнішим: Київстар та «Повернись живим» передали обладнання саперам

Розмінування стане безпечнішим: Київстар та «Повернись живим» передали обладнання саперам

14:52 10.03.2025
Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації, стійкість і новий рівень мобільного зв’язку

Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації, стійкість і новий рівень мобільного зв’язку

12:43 07.03.2025
Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

14:18 05.03.2025
Київстар отримав відзнаку Speedtest Awards від Ookla на Mobile World Congress у Барселоні

Київстар отримав відзнаку Speedtest Awards від Ookla на Mobile World Congress у Барселоні

19:15 27.02.2025
Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

10:44 27.02.2025
Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

Київстар - лідер за швидкістю мобільного інтернету та покриттям за версією Ookla

13:41 26.02.2025
Власник "Київстару" VEON підтвердив намір інвестувати в Україні $1 млрд

Власник "Київстару" VEON підтвердив намір інвестувати в Україні $1 млрд

12:25 26.02.2025
Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

17:18 21.02.2025
"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

11:50 21.02.2025
2,9 мільйона абонентів продовжують користуватися послугою "Роумінг як вдома"

2,9 мільйона абонентів продовжують користуватися послугою "Роумінг як вдома"

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

ОСТАННЄ

У новій версії АІ-асистента Quark від Alibaba розширено здібності

Одеса впроваджує платформу цифровізації міських послуг MISTO

Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку в січні досягла найвищого показника, в лютому впала вдвічі - НКЕК

Юрчишин виступив за обмеження Telegram в Україні і вважає доцільним вивести з нього всі офіційні комунікації держави

Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

"Нова пошта" у Чехії запустила доставку посилок у власні пункти видачі

Шмигаль: Ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Телеканал "FreeДом": 90% переглядів на YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією

DeepSeek може випустити нову ШІ-модель у квітні, засновник не хоче продавати акції

Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА