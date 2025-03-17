"Київстар" запровадив доставку SIM-картки для абонентів, які хочуть скористатися послугою MNP

Найбільший в Україні оператор мобільного зв'язку "Київстар" запровадив сервіс доставки SIM-картки додому або у відділення "Нової пошти" для абонентів, які хочуть перейти до мережі оператора зі збереженням номеру (MNP).

"Київстар" запровадив зручну послугу. Відтепер клієнти можуть замовити SIM-картку з доставкою додому або у відділення "Нової пошти", що дає змогу уникнути відвідування магазинів і значно спрощує процес переходу (до мережі оператора зі збереженням номеру, - MNP - ІФ-У)", - йдеться у повідомленні "Київстар".

Зазначається, що послуга є унікальною серед мобільних операторів країни. Вона орієнтована на зручність користувачів, які прагнуть отримати якісний мобільний зв’язок без зайвих візитів до точки продажів "Київстару".

Подати заявку на перехід до мережі з доставкою SIM-картки можна на сайті https://mnp.kyivstar.ua/. Для цього треба пройти ідентифікацію за допомогою "Дії" або BankID НБУ, вибрати тариф та вказати адресу доставки.

У січні 2025 року кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Згідно з її даними, у лютому цей показник скоротився майже вдвічі - до 68,54 тис.

Раніше НКЕК повідомляла, що в 2024 році кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис. За п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) кількість перенесених номерів сягнула 468,17 тис.