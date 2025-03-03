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17:49 03.03.2025

"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві

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"Нова пошта" запустила другу СЕС в Києві
Фото: https://t.me/novapostcorp/4548

"Нова пошта" (НП) встановила другу сонячну електростанцію (СЕС) на території терміналу в Києві, планує довести її потужність до 1,4 МВт, повідомила пресслужба компанії.

"Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію потужність 700 кВт/год з площею панелей 3 тис. кв. м. Вартість проекту – 13,5 млн грн", - йдеться в повідомленні пресслужби в понеділок.

В "Новій пошті" зазначили, що планують подвоїти потужності, збільшивши їх до 1,4 тис. кВт/год (1,4 МВт). Це дозволить покривати 100% потреби терміналу в електроенергії в денний чаc влітку.

"Нова пошта" також інвестувала в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ), враховуючи що термінали працюють цілодобово, повідомили в прес-службі НП.

Компанія планує встановити СЕС та УЗЕ  загалом на п’яти найбільших терміналах в Україні. На трьох терміналах цей процес уже запущено, ідеться в повідомленні.

У забезпечення енергетичної автономії НП вже інвестувала 300 млн грн. У 2025 році компанія планує витратити ще 150 млн грн.

Перша СЕС "Нової пошти" потужністю 1МВт була введена в експлуатацію січні на Київському інноваційному терміналі – вона розташована на його даху.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року у зв'язку з ударами РФ по енергосистемі "Нова пошта" створила енергетичну компанію "Нова Енерджі" для розвитку на регулярній основі генерації електроенергії та забезпечення автономності об'єктів компанії. Із серпня компанія займається дрібнооптовими продажами дизельного палива на відкритому ринку.

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк анонсував плани встановлення промислових систем безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії (energy storage) для підвищення ефективності енергетичних потужностей.

Він також заявляв, що після закінчення війни і поліпшення ситуації з енергозабезпеченням "Нова Енерджі" буде продана, як непрофільний бізнес.

Теги: #сес #нова_пошта

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