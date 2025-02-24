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21:51 24.02.2025

Україна імплементує директиву NIS2 щодо безпеки мереж і інформаційних систем - Федоров

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Україна імплементує директиву NIS2 щодо безпеки мереж і інформаційних систем - Федоров

Україна працює над імплементацією директиви Євросоюзу (ЄС) про безпеку мереж та інформаційних систем NIS2, розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Хотів би відзначити активні зусилля України щодо імплементації директиви NIS2 та приєднання до кіберрезерву Європейського Союзу у рамках програми "Цифрова Європа", - заявив Федоров у понеділок на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії.

За його словами, зміцнення кіберстійкості України має важливе значення для функціонування цифрової інфраструктури та інших державних систем.

"Цінуємо вашу постійну підтримку в наших зусиллях в цьому напрямку… Україна залишається відданою спільному баченню безпекової та ефективної цифрової Європи. Ми продовжуємо ефективно реалізовувати усі наші спільні плани і готуємося до нових пілотів в рамках розвитку цифрової Європи", - сказав віцепрем’єр-міністр.

Директива NIS2 є оновленою версією Директиви ЄС про безпеку мереж та інформаційних систем, яка набула чинності 16 січня 2023 року. Країни-члени ЄС зобов'язані імплементувати її положення у національне законодавство до 17 жовтня 2024 року.

 

Теги: #директива #безпека #системи

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