"Укрпошта" завершила автоматизацію сортувальних потужностей

АТ "Укрпошта" завершило автоматизацію сортувальних потужностей, запустивши в роботу новий логістичний центр у Запоріжжі, повідомила пресслужба компанії.

"Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що забезпечить технологічний ривок у швидкості обробки й доставки відправлень", - йдеться в повідомленні пресслужба "Укрпошти" у вівторок.

Нові сортувальні лінії дозволять збільшити швидкість і точність сортування у вісім разів, відтак отримання посилок між великими містами та обласними центрами України стане можливим уже наступного дня після відправлення, сказано в повідомленні.

Вказується, що "Укрпошта" може обробляти роботизованих лініях до двох мільйонів відправлень на добу, а швидкість обробки сягає п’яти посилок за секунду. Усі сортувальні центри оснащені новітнім обладнанням та програмним забезпеченням українського виробництва компанії UIS.

"2025 рік — рік завершення наймасштабніших реформ "Укрпошти". Автоматизація сортування — одна з ключових. Сьогодні ми відкрили новий сучасний логістичний центр у Запоріжжі, тим самим завершивши автоматизацію наших сортувальних потужностей. Відтепер посилки по всій країні доходитимуть швидше, а ризик втрати чи помилки стане мінімальним", - цитує прес-служба гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Інвестиції в модернізацію склали 1 млрд грн власних коштів "Укрпошти".

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Смілянський повідомив, що "Укрпошта" завершить перехід до обробки посилок в автоматизованому форматі 3 лютого, скоротивши строки доставки по Україні до одного дня. Він також повідомив, що в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошта" інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.