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16:43 22.11.2024

Мобільні оператори можуть використовувати придбані на аукціоні радіочастоти 2100, 2300, 2600 МГц для технології 5G - голова НКЕК

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Мобільні оператори можуть використовувати придбані на аукціоні радіочастоти 2100, 2300, 2600 МГц для технології 5G - голова НКЕК

Оператори мобільного зв'язку, придбавши на аукціоні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), радіочастоти в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц, можуть за бажанням використовувати їх для технології 5G, заявив голова регулятора Олександр Животовський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усі частоти РЧР 2100, 2300 і 2600 МГц, продані на аукціоні, можуть використовуватися для 5G. Вони є технологічно нейтральними. Що це означає? Оператори не матимуть потреби купувати нову ліцензію на спектр, щоб запустити технологію 5G. Потрібно буде лише окреме рішення уряду й затвердження постанови про зміни до Плану розподілу РЧС (радіочастотного спектра - ІФ-У). Цьому передуватиме період тестування 5G, щоб комерційне використання нової технології не створювало перешкод для військової сфери", - сказав Животовський.

Він наголосив, що з погляду сustomer experience (споживчий досвід - ІФ-У) ефект від впровадження 5G може не виправдати очікувань. Звичайний користувач технології через смартфон не відчує такої різниці між 4G і 5G, яка є, наприклад, між 3G і 4G.

Животовський назвав три основні кейси потенційного використання 5G в Україні: на смартфонах, які підтримують функцію 5G. Перевагою для цього виду використання технології буде висока швидкість передавання даних.

Крім того, 5G можна використовувати на last mile технології, яка реалізується в житловому просторі. Наприклад, Smart TV - не треба буде свердлити стіни, щоб протягнути кабель - пристрій зможе напряму з'єднуватися з базовою станцією.

Третій - комплексне використання технології 5G бізнесом і державою: smart-фабрики, smart-авто, smart-дороги.

Раніше повідомлялося, що НКЕК минулого вівторка провела перший за останні шість років аукціон з продажу ліцензій на користування радіочастотним спектром. За підсумками торгів з голосу "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц, сумарно запропонувавши за них 2 млрд 894,734 млн грн за початкової загальної ціни 2 млрд 871,531 млн грн.

Теги: #олександр_животовський #мобільні_оператори #нкек

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