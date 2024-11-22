Телеком

15:53 22.11.2024

НКЕК перевірила дотримання посилених вимог до енергостійкості НЦУ, зобов'язала "Vodafone Україна" усунути порушення

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НКЕК перевірила дотримання посилених вимог до енергостійкості НЦУ, зобов'язала "Vodafone Україна" усунути порушення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), на початку жовтня перевірила виконання операторами мобільного зв'язку посилених вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо підвищення енергонезалежності, за підсумками чого видала припис про усунення порушення "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

"Це досить жорсткі вимоги (НЦУ для телеком-операторів - ІФ-У). За тими перевірками, які ми вже зробили - не бачимо виконання, дуже низький відсоток. За результатами перевірки в жовтні ми вже винесли припис "Vodafone-Україна", чекаємо на реакцію оператора", - сказав голова НКЕК Олександр Животовський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що проводячи перевірки мобільних операторів, регулятор фокусується не на покаранні, а на мотивації підвищувати енергонезалежність мереж операторів та їхню стійкість до аварійних позаштатних ситуацій.

"Ми перевіряли і надалі перевірятимемо операторів (електронних комунікацій - ІФ-У) щодо готовності їхніх мереж до відключень електроенергії. Минулого 2023 року проведено 18 перевірок, а цього року їхня загальна кількість зросте на 25%. Кожна перевірка це - одна область, у якій працює оператор. Цього року нам вдасть зробити десь 24 перевірки", - сказав Животовський.

Від початку повномасштабного вторгнення за невиконання вимог розпоряджень НЦУ було встановлено адміністративні санкції лише одній компанії - lifecell. У березні 2024 року НКЕК оштрафувала третього за величиною мобільного оператора на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо автономності. Порушення було встановлено під час перевірки в серпні 2023 року.

Як відомо, НЦУ видав розпорядження, відповідно до якого оператори мобільного зв'язку мають забезпечити доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання.

Відповідно до розпорядження № 539/2344 "Про внесення змін до розпорядження НЦУ 154/1959 щодо забезпечення стійкості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", оператори мають забезпечити працездатність електронних комунікаційних мереж в умовах планового, аварійного та позапланового (вимушеного) вимкнення електропостачання інфраструктури за рахунок власних або орендованих технічних засобів (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей).

До 1 жовтня 2024 року мали бути забезпечені 60% базових станцій (БС) мобільного зв'язку, що розташовані в межах кожної області. До 1 листопада - 70% БС, до 1 грудня - 80% БС, до 1 лютого 2025 року - 100% БС.

Повідомлялося, що НКЕК мала розпочати перевірку операторів зв'язку щодо забезпечення станцій альтернативними джерелами е/е і штрафувати за порушення з 1 жовтня.

"Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell випустили спільну заяву, в якій поінформували своїх користувачів про те, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень вкрай складно.

Теги: #олександр_животовський #нкек

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