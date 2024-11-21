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22:05 21.11.2024

На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

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На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

Кількість компаній IT-сектору на B2B-платформі CodeUA для залучення іноземних замовників перевищила 300 за тиждень - також зареєструвалися 83 замовники, заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"CodeUA працює вже тиждень. За цей час на платформі зареєструвалися 304 компанії та 83 замовники. Платформу відвідали 282 тисячі разів, 212 тисяч - зі США. Це класний результат, який доводить, що інтерес ІТ спільноти до "українського Upwork" величезний", - заявив Федоров на Ukrainian Outsourcing Summit, організованому Львівським IT Кластером у Києві.

Федоров зазначив, що CodeUA створена для залучення великого міжнародного бізнесу до роботи з компаніями IT-сектору з України.

"Code UА - це про взаємовигідне партнерство та розвиток win-win стосунків між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Це частина промоції бренду України як високотехнологічної держави. Ми хочемо, щоб саме в Україні зароджувалися ідеї, які змінюють світ", - сказав Федоров, зазначивши, що технологічний сектор - це шанс для економічного прориву.

Раніше повідомлялося про старт B2B-платформи CodeUA, за допомогою якої IT-сектор зможе залучати іноземних замовників. B2B-платформа, яка об'єднає іноземних клієнтів із перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів.

На CodeUA іноземні клієнти українських компаній зможуть скористатися широким набором інструментів - від аналітичного дашборду сторінки компанії та AI-помічника до юридичної підтримки на всіх етапах співпраці та цілодобового консьєрж-сервісу. Також вони зможуть знаходити релевантних вендорів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки, інших напрямів.

Будь-яка технологічна компанія (з представництвом або філією в Україні), яка відповідає вимогам CodeUA, може зареєструватися на платформі безкоштовно. Платформа створена Міністерством трансформації та Львівським ІТ Кластером за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

 

 

 

Теги: #it #реєстрація

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