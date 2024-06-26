Спорт

21:07 26.06.2024

Україна зіграла внічию з Бельгією і вибула з ЧЄ-2024 з футболу

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Україна зіграла внічию з Бельгією і вибула з ЧЄ-2024 з футболу

Збірна України в третьому матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу зіграла внічию 0:0 зі збірною Бельгії.

У паралельному матчі збірні Словаччини та Румунії також зіграли внічию 1:1.

Таким чином, усі збірні набрали по чотири очки, але Україна посіла останнє місце в групі за додатковими показниками - найгіршою різницею забитих-пропущених м'ячів.

Перше місце в групі посіла Румунія, за нею Бельгія та Словаччина. Усі вони продовжать ігри на Чемпіонаті Європи. Україна вибуває з турніру, хоча всі команди набрали по 4 очки.

Як повідомлялося, перший матч Україна програла Румунії з рахунком 0:3, а в другому - обіграла Словаччину з рахунком 2:1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #україна #футбол #чє2024

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