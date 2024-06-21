Спорт

09:23 21.06.2024

Україна закликає МОК позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпіаду-2024

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Україна закликає МОК позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпіаду-2024

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк відправили спільного листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації дзюдо (IJF) з фактами підтримки війни в Україні російськими дзюдоїстами.

"Федерація дзюдо Росії оприлюднила імена спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх в Парижі. Підписанти просять звернути увагу, що вказані спортсмени підтримують війну в Україні, політику російського диктатора та не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN)", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зокрема, йдеться про Інала Тасоєва, Мадіну Таймазову, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаєва, Михайла Ігольникова, Данила Лаврентьєва, Мурада Чопанова, Матвія Каніковського, Далі Лілуашвілі, Еліс Старцеву, Дар'ю Курбонмамадову та Сабіну Гілязову.

Українська сторона вкотре наголошує, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і всі спортсмени з російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).

Теги: #дзюдо #нок #мок #рф

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