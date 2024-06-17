Спорт

10:13 17.06.2024

МОК оприлюднив перші результати перевірки "нейтральних атлетів", 17 із 42 не допущено до Олімпіади-2024 - НОК

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднив перші результати перевірки нейтральних атлетів, зокрема з паспортами РФ і Білорусі, 17 із 42 спортсменів, які отримали ліцензії, не допущені до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).

"Міжнародний олімпійський комітет опублікував перші результати перевірки "нейтральних атлетів". У деяких видах спорту атлети з російськими та білоруськими паспортами кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 і отримали змогу виступати у статусі "індивідуальних нейтральних атлетів (AIN)", - ідеться в повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету (НОК).

Зазначається, що в грудні 2023 року виконавчий комітет МОК оприлюднив низку критеріїв для отримання статусу AIN, а в березні 2024 року було створено Групу з розгляду відповідності критеріям (AINERP) для оцінювання придатності кожного спортсмена й допоміжного персоналу з російським і білоруським паспортом для участі в Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Наразі AINERP оприлюднила результати перевірки спортсменів у велоспорті (шосе), стрибках на батуті, важкій атлетиці, боротьбі та тхеквондо, й у такий спосіб 17 із 42 спортсменів, які отримали ліцензії, не пройшли перевірку.

Згідно з рішеннями AINERP, МОК не допустив: жодного спортсмена в тхеквондо (серед 5, які мали ліцензії); двох спортсменів у важкій атлетиці (серед 4, які мали ліцензії); десять спортсменів у боротьбі (серед 26, які мали ліцензії).

Водночас Комісія допустила до участі в Олімпіаді всіх чотирьох кваліфікованих спортсменів у шосейному велоспорті й трьох у стрибках на батуті.

Згідно з повідомленням, цей список оновлюватимуть відповідно до наступних рішень AINERP.

Теги: #спорт #мок #результати

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