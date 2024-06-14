Спорт

11:07 14.06.2024

Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за протиправний вплив на результати спортивних змагань

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Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за протиправний вплив на результати спортивних змагань

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за протиправний вплив на результати спортивних змагань.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства молоді та спорту, уряд підтримав проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань.

Зокрема, законопроєктом пропонується значно підвищити штрафи від 1 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років за правопорушення щодо результатів змагань.

Також за несанкціоноване використання ексклюзивної спортивної інформації передбачено штраф від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.

"Закон сприятиме усуненню колізій та прогалин у Кримінальному кодексі України в частині відповідальності за протиправний вплив на результати спортивних змагань", - вважають у міністерстві.

Теги: #спорт #змагання #відповідальність #результати

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