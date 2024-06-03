Спорт

03:45 03.06.2024

Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

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Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

Ярослава Магучих виграла "золото" на першому етапі Діамантової ліги-2024 зі стрибків у висоту, який проходив у Стокгольмі, повідомляє Суспильне.Спорт.

"Срібло" здобула німкеня Імке Оннен, "бронзу" взяла інша українська спортсменка - Ірина Геращенко.

"Вперше у сезоні серії у стрибках у висоту виступали одразу три українки. Свій другий етап цього року проводили Юлія Левченко та Геращенко, яка боролася за "срібло" на травневих змаганнях у Досі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Юлія Левченко першою із учасниць завершила змагання. Українка з першої спроби подолала 1.82 метри, але зупинилася на наступній позначці 1.86 м.

Ярослава Магучих пропустила два перші рубежі, тоді як Ірина Геращенко без помилок подолала три перші стартові позначки.

1.94 метри з першої спроби подолали лише дві спортсменки - Магучих та німкеня Імке Оннен. На межі вильоту Магучих опинилася на висоті 1.97 метра – взяла висоту з останньої спроби. Оннен та Геращенко на цій позначці зупинилися, гарантувавши Ярославу як мінімум "срібло" етапу.

На висоті в 2 метри Магучих залишилася віч-на-віч з Оліслагерс, яка пропустила висоту в 1.97 метра. Австралійка мала долати планку, щоб зачепитися за трійку призерів, - інакше "золото" отримувала Магучих.

Оліслагерс припустилася трьох помилок на висоті 2 метри - "бронза" відійшла Геращенко, а Магучих опинилася поза конкуренцією у боротьбі за перше місце. Чинна чемпіонка Європи додала вдалу спробу на висоті 2 метри.

"Я відкрила [сезон] на два метри. Неідеально, але добре для початку. Чекаю змагань у Римі, де захищатиму звання чемпіонки Європи, і хотіла показати тут найкращий результат", - сказала Магучих після змагань.

Теги: #україна #магучих #золото

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