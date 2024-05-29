Спорт

14:03 29.05.2024

Матч-реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня

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Матч-реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня
Фото: https://www.facebook.com/Alexanderusyk

Матч-реванш між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня, повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Матч-реванш між незаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі призначено на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді... Світ знову побачить історичний бій... Наші зобов'язання перед фанатами боксу тривають... Ми сподіваємося, що вам сподобається..." – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Усик переміг Ф'юрі в першому поєдинку й став абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. Ф'юрі завдав більшої кількості ударів, але точнішим був Усик.

Теги: #усик #реванш #фюрі

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