Матч-реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня

Фото: https://www.facebook.com/Alexanderusyk

Матч-реванш між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня, повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Матч-реванш між незаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі призначено на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді... Світ знову побачить історичний бій... Наші зобов'язання перед фанатами боксу тривають... Ми сподіваємося, що вам сподобається..." – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Усик переміг Ф'юрі в першому поєдинку й став абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. Ф'юрі завдав більшої кількості ударів, але точнішим був Усик.