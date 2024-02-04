Бій Усика і Ф'юрі перенесено на 18 травня

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком, призначений на 17 лютого, перенесено на 18 травня, повідомляє в суботу "Суспільне" з посиланням на організатора бою Аль аш-Шейха.

Так само він погодив із боксерами санкції, у разі чергового скасування бою – якщо один із боксерів не зможе вийти на поєдинок 18 травня, то заплатить 10 мільйонів доларів компенсації іншому.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 2 лютого, британець отримав розсічення на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар пояса WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Зазначається, що це вже вдруге, коли бій було перенесено.