Спорт

22:04 21.05.2024

Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

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Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що Тайсон Ф'юрі має намір провести реванш з Олександром Усиком після поразки в поєдинку за абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, повідомляє "Суспільне. Спорт" у вівторок.

Реванш був узгоджений між Усиком і Ф'юрі в жовтні 2023-го. Він має відбутися восени цього року, вже без титулу IBF на кону.

Незважаючи на слова Ф'юрі після бою, що він не впевнений щодо своїх планів на майбутнє, Воррен переконаний у тому, що реванш відбудеться.

"Він відновлюється. (Ф'юрі) налаштований таким чином, що хоче реваншу. Його вже підписано, тож він станеться", - заявив Воррен.

Проти Ф'юрі Усик захищатиме новоздобутий пояс WBC, який належав британцеві з початку 2020 року. Титули WBA і WBO він відстоюватиме вже втретє після переходу в надважку категорію.

Пояса IBF, отриманого Усиком у першому поєдинку з Ентоні Джошуа, українця зі свого боку позбавлять - той не встиг провести його своєчасний захист за вимогами організації. За вакантний титул змагатимуться хорват Філіп Хрговіч і британець Даніель Дюбуа.

Досі Усик лише одного разу проводив негайні реванші в професійному боксі - проти Ентоні Джошуа в надважкій вазі. Перший поєдинок 2021 року завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця, повторний бій 2022-го - роздільним.

Як повідомлялося, Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114) у першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі за епохи чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

 

Теги: #усик #реванш #фюрі

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