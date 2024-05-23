Спорт

11:14 23.05.2024

Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

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Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

Українські спортсмени станом на сьогодні отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Парижі (Франція), повідомив президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт у четвер.

"У нас 78 ліцензій і 99 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ліцензії ми ще очікуємо, оскільки місяць триватимуть відбіркові змагання", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону.

Президент НОК зазначив, що в кожного українського спортсмена є шанс завоювати олімпійську медаль.

Як повідомлялося, у лютому президент НОК Вадим Гутцайт розраховував, що Україна отримає понад 100 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі.

Теги: #олімпіада #ліцензії #українці

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