Спорт

10:11 23.05.2024

Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

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Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету (МОК) у зв'язку з кваліфікацією на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі представників РФ і Білорусі, які відкрито підтримують воєнні дії проти України.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, кваліфікацію під нейтральним статусом на Олімпіаду-2024 року отримали Садик Лалаєв, Ольга Хорошавцева, Кирило Маскевич, Сергій Кутузов, Ванесса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Завур Угуєв, Мілад Алірзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева, Артур Наіфонов..

"Підписанти просять взяти до уваги дану інформацію та забезпечити запобігання участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій або прихильниками війни проти України, у міжнародних змаганнях, зокрема у кваліфікаційних турнірах до Олімпійських ігор та інших кваліфікаційних турнірах", - ідеться в повідомленні.

Теги: #олімпіада #нок #мок #заклик

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