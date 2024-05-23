Спорт

07:40 23.05.2024

Інвестфонд Oaktree отримав контроль над міланським футбольним клубом "Інтер"

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Американський інвестфонд Oaktree Capital, один із найбільших у світі інвесторів у проблемні борги, став власником футбольного клубу "Інтер" (Мілан), пише Financial Times з посиланням на заяву Oaktree.

Йому перейшла мажоритарна частка китайського ритейлера Suning, яка виступала як забезпечення за трирічною позикою на 400 млн євро, яку він не зміг своєчасно виплатити. Термін погашення позики минув 21 травня.

В останні тижні Suning намагалася залучити рефінансування від американської інвесткомпанії Pimco, але Oaktree ускладнювала переговори, які завершилися невдачею, зазначає FT.

Президент "Інтера" та син засновника Suning Стівен Чжан у минулі вихідні обвинуватив Oaktree у підриві спроб знайти мирне рішення та попередив, що дії фонду несуть у собі потенційні ризики для клубу, які можуть серйозно загрожувати його стабільності.

Близьке до Oaktree джерело заявило газеті, що Suning мав достатньо часу для рефінансування позики. За його словами, отримання контролю над клубом не було "базовим планом" фонду, але "у певний момент нам потрібно вжити заходів для захисту своєї інвестиції".

Suning купила частку в "Інтері" у 2016 році. Цього року клуб укотре став чемпіоном Італії.

Теги: #клуб #футбол #італія #контроль

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