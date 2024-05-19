УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ
УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ
УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ
Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК
Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024
НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024
Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 мільйони гривень на дрони та протезування бійців - Кличко
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