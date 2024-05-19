Ольга Харлан виграла "срібло" в Пловдиві

Ольга Харлан виграла четверту нагороду в сезоні Кубка світу з фехтування на шаблі, посівши друге місце на етапі в Пловдиві, повідомляє в суботу Суспільне Спорт.

З початку сезону українка має вже три медалі серії. Зокрема, 2024 рік Харлан відкрила із "золота" Кубка світу в перуанській Лімі.

Українка стартувала в 1/32 фіналу з перемоги над "нейтральною" Анною Смирновою - 15:8. Торік через відмову потиснути руку Смирновій Харлан була дискваліфікована з одиночних змагань чемпіонату світу.

Уже в наступному раунді Харлан здолала італійку Елоїзу Пассаро (15:8) і здобула право змагатися в 1/8 фіналу.

Іншу італійку, 30-ту у світовому рейтингу Росселлу Грегоріо Ольга перемогла з перевагою в 10 очок - 15:5. А вже в топ-4 потрапила, взявши гору над 17-ю шаблісткою світу, Елізабет Тартаковскі зі США (15:8).

Найскладнішою сутичкою Харлан на шляху до фіналу стала зустріч із японкою Місакі Емурою. За переваги українки 14:10 суперниця максимально підійшла до того, щоб зрівняти рахунок, але поступилася 13:15.

Поборотися за "золото" Харлан випало з лідером світового рейтингу - Сарою Бальцер із Франції, яка цього сезону виграла вже три етапи Кубка світу. Фінальна сутичка завершилася поразкою українки - 8:15 і "сріблом" для Харлан.

Харлан стала єдиною з українських збірниць, яка кваліфікувалася в 1/16 фіналу.