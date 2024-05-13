Спорт

00:32 13.05.2024

Світоліна пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі

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Світоліна пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах перемогла "нейтральну" Анну Калинську на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі, передає "Суспільне. Спорт".

Еліна Світоліна вдесяте в кар'єрі грає на турнірі в Римі. Завдяки місцю серед сіяних, перша ракетка України розпочала виступи в Італії з розгромної перемоги у другому колі: у двох сетах здолала італійку Сару Еррані (6:0, 6:2).

У третьому колі українка зустрілася з "нейтральною" тенісисткою Анною Калинською. Як повідомляється, спортсменки до 1/16 фіналу Italian Open жодного разу не зустрічалися на корті. Тепер в особистих зустрічах Світоліна має одну перемогу.

Еліна Світоліна (Україна, 19) - Анна Калинська (26) 2:0 (6:3, 6:3)

Світоліна закрила перший сет із рахунком 6:3 на свою користь, у другому сеті до четвертого гейму рахунок був на рівних, проте в п'ятому геймі на подачі Калинської вдалося відіграти два брейкпоїнти, але зрештою Світоліна вийшла вперед у рахунку й у підсумку здобула перемогу 6:3.

Матч Світоліна - Калинська тривав 1:14 годин. Протягом гри українка зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна один раз подала навиліт.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться з другою ракеткою світу, "нейтральною" Аріною Сабаєнко.

Еліна Світоліна двічі завойовувала чемпіонство в Римі: у 2017-2018 роках. Востаннє українка виступала в Римі 2023 року, тоді її в першому раунді зупинила інша українка, Леся Цуренко (4:6, 3:6).

Світоліна - остання представниця України на WTA 1000 у Римі. Раніше Даяна Ястремська поступилася Аріні Сабаєнко, а Ангеліна Калініна зазнала поразки від восьмої ракетки світу, гречанки Марії Саккарі.

Теги: #україна #світоліна #теніс

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