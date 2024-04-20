Спорт

07:25 20.04.2024

Марта Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла до півфіналу турніру WTA в Німеччині

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Марта Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла до півфіналу турніру WTA в Німеччині

Українська тенісистка Марта Костюк на турнірі WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) вийшла до півфіналу завдяки перемозі над третьою ракеткою світу Коко Гауф, представницею США і чинною чемпіонкою US Open.

Як повідомляє Федерація тенісу України на сторінці у фейсбук, Марта Костюк у півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті обіграла третю ракетку світу Коко Гауф - 3:6; 6:4; 7:6 (8:6).

У Федерації зазначають, що це стало другою перемогою поспіль Костюк (WTA 27) над представницею топ-10 тенісного світу.

 

 

 

Теги: #костюк #перемога #теніс

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