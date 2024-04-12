Спорт

13:53 12.04.2024

Україна вимагає усунути російських і білоруських борців від Олімпіади-2024 у Парижі

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Україна вимагає усунути російських і білоруських борців від Олімпіади-2024 у Парижі

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко вимагають усунути російських і білоруських борців від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

"Зазначається, що серед російських і білоруських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії на Ігри в Париж-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зокрема, йдеться про Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова, щодо яких надані факти порушення вимог нейтралітету.

"Очільники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань", - йдеться в повідомленні.

Теги: #нок #олімпійські_ігри

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