Мінспорту надало УАФ і ФК "Кривбас", "Дніпро-1", "Динамо Київ", "Оболонь", "Шахтар" статус критично важливих в особливий період

Міністерство молоді та спорту України надало у 2023-2024 роках Українській асоціації футболу (УАФ), а також футбольним клубам "Кривбас", "Дніпро-1", "Динамо Київ", "Оболонь", "Шахтар" статут критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Зокрема, згідно з наказами Мінспорту, встановлено, що ТОВ "Футбольний клуб "Кривбас", ТОВ "Спортивний клуб "Дніпро-1", ТОВ "Футбольний клуб "Динамо Київ", ТОВ "Футбольний клуб "Оболонь", ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)", а також громадська спілка "Українська асоціація футболу" відповідають критеріям і є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству "Шахтар Сошіал", ТОВ "Шахтар-сервіс", громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.

Як повідомлялося, станом на лютий у Мінспорту повідомляли, що у відповідній сфері відомство визначило критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 36 підприємств, установ та організацій.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації.

У грудні 2023 року президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що частина українських спортсменів і тренерів заброньовані, але бронювати від мобілізації всіх спортсменів немає можливості.