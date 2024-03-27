Спорт

00:08 27.03.2024

Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

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Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з футболу з впевненою перемогою проти збірної Ісландії з рахунком 2:1 та виходом на Чемпіонат Європи-2024.

"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За найважливіші емоції для всієї країни. За надважливу перемогу та вихід на Євро", - написав Зеленський у телеграмі в ніч проти середи.

Він зазначив, що цією перемогою збірна України "ще раз довела: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають".

"За часів, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякую за перемогу!", - підсумував президент.

Гра Україна-Ісландія проходила у польському Вроцлаві.

На початку гри Україна мала перевагу у володінні м'ячем. Перші півгодини поєдинку завершилися голом Ісландії.

Україна відновила паритет на 54 хвилині. Віктор Циганков вразив нижній кут воріт – 1:1. Другий гол забив Михайло Мудрік.

Теги: #футбол #україна #збірна #чемпіонат_європи

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