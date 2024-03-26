Німеччина запровадить контроль на кордонах під час Євро-2024

Влада Німеччини в рамках контртерористичних заходів здійснюватиме контроль на всіх своїх кордонах під час Євро-2024 у червні та липні, повідомляють у вівторок німецькі ЗМІ з посиланням на главу МВС ФРН Ненсі Фезер.

Вона зазначила, що такі заходи потрібні для "запобігання можливого в'їзду агресивно налаштованих злочинців", зокрема, "ісламістських та інших екстремістів".

За її словами, "це необхідно, щоб максимально можливо гарантувати безпеку на великій міжнародній події".

Європейські ЗМІ нагадують, що Німеччина і так уже на певний час запровадила перевірки на своєму східному та південному кордоні з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією через побоювання потоків нелегальних мігрантів.

Євро-2024 розпочнеться 14 червня з матчу між збірними Німеччини та Шотландії. Турнір цього року відбудеться на території ФРН.

Німеччина входить до Шенгенської зони, учасники якої скасовують прикордонний контроль на внутрішніх кордонах. Однак у разі надзвичайних подій цей контроль дозволяється на певний час відновлювати.