Спорт

17:44 14.03.2024

НОК закликає Федерацію гімнастики Німеччини не порушувати рекомендацій МОК щодо нейтралітету спортсменів із РФ і Білорусі

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НОК закликає Федерацію гімнастики Німеччини не порушувати рекомендацій МОК щодо нейтралітету спортсменів із РФ і Білорусі

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до Федерації гімнастики Німеччини з питанням про допуск на Кубок світу російських і білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, ідеться про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича, які брали участь у різних пропагандистських заходах.

Українська сторона навела в листі докази їх позиції та звернулася з проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК щодо нейтрального статусу спортсменів із РФ і Білорусі, а також для недопущення вищезгаданих осіб до міжнародних змагань, зокрема кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024, які відбуватимуться на території Німеччини.

Теги: #нок #німеччина

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