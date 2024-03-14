Рішення про участь України в Олімпіаді-2024 поки що немає - Бідний

В. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявляє, що поки що немає відповіді на запитання, чи братиме участь Україна в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).

"Крім цього запитання, є ще багато важливих і принципових для нас запитань, відповіді на які ми поки що не маємо", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, чи буде представлена Україна на Олімпіаді-2024, якщо спортсменів із РФ і Білорусі допустять на змагання в нейтральному статусі.

Він зазначив, що відомство перебуває в тісному діалозі з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), також триває комунікація на рівні дипломатичних представництв.

"Є багато відкритих питань, тому ми не даємо остаточної відповіді. Ми маємо розуміти, як буде представлена наша країна. І якщо це буде, то на яких умовах буде представлена країна-агресор", - додав він.

Бідний наголосив, що Україна очікує принципових рішень від Франції та від МОК.